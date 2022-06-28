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4 часа назад

Врач предупредила об опасности закрывающей глаз эмо-челки

Lenta.ru

Спортивный врач с многолетним стажем Александра Пурига рассказала, чем опасно ношение челки на один глаз. От вредной прически в стиле эмо нулевых она предостерегла в своем Telegram-канале.

Врач предупредила об опасности закрывающей глаз эмо-челки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пурига предупредила, что, если долго носить челку на один глаз, это может привести к развитию амблиопии — так называемого «ленивого глаза». При этой патологии можно существенно потерять зрительные способности одного из глаз — однако это последствие для зрения обратимо.

«На сегодняшний день этим недугом страдают около 2 процентов населения. В большинстве случаев амблиопия наблюдается у детей до 7 лет, однако может встречаться и у взрослых»,

— добавила она.

Кроме того, добавила врач, закрытие одного глаза при ношении косой челки может спровоцировать монокулярное зрение. При этой патологии основное свойство зрительной системы, бинокулярность, отключается, и человек теряет способность видеть одновременно обоими глазами, объясняет Пурига. Также, продолжила она, после долгого ношения косой челки человек теряет способность к стереоскопии.

Здоровье,
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