Врач предупредила об опасности закрывающей глаз эмо-челки

Спортивный врач с многолетним стажем Александра Пурига рассказала, чем опасно ношение челки на один глаз. От вредной прически в стиле эмо нулевых она предостерегла в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пурига предупредила, что, если долго носить челку на один глаз, это может привести к развитию амблиопии — так называемого «ленивого глаза». При этой патологии можно существенно потерять зрительные способности одного из глаз — однако это последствие для зрения обратимо.

«На сегодняшний день этим недугом страдают около 2 процентов населения. В большинстве случаев амблиопия наблюдается у детей до 7 лет, однако может встречаться и у взрослых»,

— добавила она.