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58 минут назад

Назван эффективный способ побороть чувство голода

Москва24иещё 1

Врач общей практики Михаил Петрик раскрыл эффективный способ побороть чувство голода, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Назван эффективный способ побороть чувство голода
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Нужно нагреть молоко до закипания и кинуть одну–две ложки черного листового чая. После этого огонь нужно убавить и начинать наблюдать за цветом молока. Когда оно станет коричневатым, а это будет через 7–10 минут, напиток будет готов",

– рассказал он.

После этого его необходимо процедить, добавил Петрик. Врач отметил, что чай, приготовленный по такому рецепту, активирует в организме процессы жиросжигания, его можно пить 2–3 раза в день.

Здоровье,
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