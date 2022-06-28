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28 июня

Продукты, способствующие очищению крови

Родной городиещё 2

В организме человека механизм очищения от токсинов функционирует очень хорошо, однако иногда количество вредных веществ в крови может превышать норму. В таком случае организму требуется помощь. Оказать ее можно, включив в рацион питания некоторые продукты.

Продукты, способствующие очищению крови
Фото: Родной городРодной город

В человеческом теле есть отлаженный механизм детоксикации, который постоянно фильтрует кровь для устранения опасных компонентов. Почки, печень, кишечник, легкие и кожа являются основными органами фильтрации. Употребление правильной пищи позволяет этим органам лучше очищать кровь и помогает предотвратить болезни, передают эксперты портала En Son Haber.

Среди продуктов, которые благоприятно влияют на состояние крови, специалисты назвали авокадо, чеснок, свеклу, грейпфрут, яблоко, морковь и капусту. Эти овощи и фрукты обладают всеми необходимыми микроэлементами для очищения крови от токсинов. Кроме того, большинство из них уменьшает количество вредного холестерина, что тоже способствует оздоровлению кровеносной системы.

В список кровоочищающих продуктов также попали розмарин, кориандр, чай из эхинацеи, куркума, одуванчик и петрушка. Эти полезные продукты стимулируют работу ЖКТ и секрецию желчи, что позволяет эффективнее выводить токсины из организма.

Также перечень полезных продуктов пополнили льняные семена и лимонный сок. Богатое омега-3 жирными кислотами льняное семя вступает в связку с токсинами и выводит их организма, а сок лимона ускоряет работу печени, повышая способность фильтровать вредные вещества.

Здоровье,
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