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2 часа назад

Врач назвал идеальное время для тренировок

Вечерняя Москва

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, в какой период дня эффективнее всего заниматься спортом.

Врач назвал идеальное время для тренировок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он напомнил, что главная цель физических нагрузок — улучшение самочувствия и физической формы. Согласно исследованиями, проведенными в Скдидморском колледже (США), в разное время дня занятия спортом принесут разные результаты.

— Они выбрали группу из мужчин и женщин, которые занимались 4 раза в неделю в течение 12 недель. Все занятия были направлены на разные цели: на силу, растяжку, выносливость и другое. Людей разбили на утреннюю и вечернюю группы. В конце результаты показали, что у женщин, которые занимались в первую половину дня, процесс жиросжигания шел быстрее. Зато у тех женщин, которые тренировались вечером, были более высокие показатели натренированности верхней части тела. У мужчин, которые тренировались после обеда, снижалось артериальное давление, чувство усталости и активнее сжигался жир,

— объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Во вторую половину дня, согласно полученным результатам повышается температура тела, что приводит к более высоким спортивным показателям, и тренировки с 15 до 18 вечера снижают уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на самочувствии и здоровье.

Здоровье,
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