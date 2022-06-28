Врач назвал идеальное время для тренировок

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, в какой период дня эффективнее всего заниматься спортом.
Он напомнил, что главная цель физических нагрузок — улучшение самочувствия и физической формы. Согласно исследованиями, проведенными в Скдидморском колледже (США), в разное время дня занятия спортом принесут разные результаты.
— Они выбрали группу из мужчин и женщин, которые занимались 4 раза в неделю в течение 12 недель. Все занятия были направлены на разные цели: на силу, растяжку, выносливость и другое. Людей разбили на утреннюю и вечернюю группы. В конце результаты показали, что у женщин, которые занимались в первую половину дня, процесс жиросжигания шел быстрее. Зато у тех женщин, которые тренировались вечером, были более высокие показатели натренированности верхней части тела. У мужчин, которые тренировались после обеда, снижалось артериальное давление, чувство усталости и активнее сжигался жир,
— объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Во вторую половину дня, согласно полученным результатам повышается температура тела, что приводит к более высоким спортивным показателям, и тренировки с 15 до 18 вечера снижают уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на самочувствии и здоровье.