Врач назвал идеальное время для тренировок

— Они выбрали группу из мужчин и женщин, которые занимались 4 раза в неделю в течение 12 недель. Все занятия были направлены на разные цели: на силу, растяжку, выносливость и другое. Людей разбили на утреннюю и вечернюю группы. В конце результаты показали, что у женщин, которые занимались в первую половину дня, процесс жиросжигания шел быстрее. Зато у тех женщин, которые тренировались вечером, были более высокие показатели натренированности верхней части тела. У мужчин, которые тренировались после обеда, снижалось артериальное давление, чувство усталости и активнее сжигался жир,