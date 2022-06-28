Какие травы помогут вам в жару

Соблюдение гигиены, применение антиперспиранта, питьевой режим помогают справиться с повышенным потоотделением в жаркие дни. Но также можно обратиться к народным средствам. Читайте подробнее о них в новом материале “Рамблера”.

Мята перечная

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Отвар из этого растения не только успокоит нервы, но и поможет избавиться от последствий гипергидроза (то есть, избыточного потоотделения). Его можно принимать внутрь или протирать им кожу с помощью ватного диска. Для приготовления подойдет как высушенная, так и свежая мята.

Ромашка аптечная

Если взять три столовые ложки сушеной ромашки и залить их литром кипяченой воды, то получится природный антиперспирант. Им можно протирать кожу подмышек. Настаивать средство нужно в течение часа.

Шалфей

Настой из шалфея высоко оценили женщины в период менопаузы. Не секрет, что многие из них часто сталкиваются с гипергидрозом. Чай из шалфея обладает успокаивающим свойством и помогает бороться с избыточным потоотделением вследствие стресса. Рекомендовано пить не менее двух чашек такого напитка для достижения необходимого эффекта.

Кора дуба

Отвар из коры дуба рекомендован в качестве народного средства для восстановления естественной работы потовых желез. Для его приготовления необходимо взять столовую ложку измельченной коры и залить кипятком, оставить на 15-20 минут, процедить. Некоторые люди принимают ванну с отваром.

Хвощ полевой, крапива

Мы объединили эти травы в одну группу, так как принцип их действия схож. И хвощ, и крапива стимулируют мочеполовую систему, увеличивается объем выделяемой мочи. Как результат – потоотделение сокращается. Эти травы нужно применять с осторожностью во избежание обезвоживания, которое вряд ли пойдет на пользу организму.

Важно также отметить, что гипергидроз может быть вторичным и первичным. Последний отмечается у здоровых людей, без связи с каким-либо заболеванием. Как правило, проявляется он в детстве или в подростковом периоде.

Причиной вторичного гипергидроза может быть серьезное заболевание, отмечает врач-терапевт Римма Мурадян.

Вторичный гипергидроз может развиваться при следующих патологиях:



1. Инфекционные заболевания.

2. Эндокринологические заболевания (сахарный диабет, гипертиреоз, нарушение функции надпочечников ).

3. Сердечная недостаточность.

4. Неврологические нарушения ( панические атаки).

5. Ожирение.

6. Онкологические заболевания (например, лимфомы).



Так как гипергидроз может сигнализировать о наличии вышеперечисленных патологических состояний, я рекомендую обратиться к терапевту.

Мурадян Римма Гагиковна Медицинский директор GMS Express. Семейный врач, терапевт