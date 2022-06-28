Врач-диетолог, нутрициолог Инга Давтян рассказала, как побороть тягу к сладкому.
Эксперт пояснила, что в этом вопросе требуется комплексный подход.
Так, необходимо пить много воды в течение дня и не голодать. Именно голод и недостаток жидкости в организме вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам. Каждый прием пищи должен содержать белки и клетчатку для полноценного насыщения. Также не стоит забывать о сложных углеводах.
Также следует позаботиться о достаточном количестве сна. От недосыпа страдают гормоны голода грелин и лептин, в результате возникает желание побаловать себя пирожным или конфеткой, передает МИР 24.
Среди полезных сладостей эксперт выделила ягоды и фрукты, пастилу, натуральный мармелад.