Как побороть тягу к сладкому

Так, необходимо пить много воды в течение дня и не голодать. Именно голод и недостаток жидкости в организме вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам. Каждый прием пищи должен содержать белки и клетчатку для полноценного насыщения. Также не стоит забывать о сложных углеводах.