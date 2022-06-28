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1 час назад

Как побороть тягу к сладкому

Вечерняя Москва

Врач-диетолог, нутрициолог Инга Давтян рассказала, как побороть тягу к сладкому.

Как побороть тягу к сладкому
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что в этом вопросе требуется комплексный подход.

Так, необходимо пить много воды в течение дня и не голодать. Именно голод и недостаток жидкости в организме вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам. Каждый прием пищи должен содержать белки и клетчатку для полноценного насыщения. Также не стоит забывать о сложных углеводах.

Также следует позаботиться о достаточном количестве сна. От недосыпа страдают гормоны голода грелин и лептин, в результате возникает желание побаловать себя пирожным или конфеткой, передает МИР 24.

Среди полезных сладостей эксперт выделила ягоды и фрукты, пастилу, натуральный мармелад.

Здоровье,
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