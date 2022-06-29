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1 час назад

Названы три витамина для похудения

Lenta.ru

Витамины D, B и C играют важную роль во время похудения, заявила терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова, пишут «Известия».

Названы три витамина для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, для нормальной работы организма необходимы все витамины, но в вопросе сброса лишнего веса особенно актуальны три из них. Витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов.

«Низкое содержание витамина D может привести к снижению активности, настроения и либидо с одновременным усилением аппетита»,

— раскрыла данные о роли витамина специалист.

Витамины группы В — катализаторы окисления жира, они ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок. Из-за того, что эти витамины не накапливаются в организме, употреблять их нужно ежедневно.

Витамин С выполняет в организме функцию синтеза коллагена, также способствующего снижению веса. Диетолог добавила, что он является одним из важнейших антиоксидантов. Витамин должен присутствовать в еде ежедневно.

Здоровье,
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