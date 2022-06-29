Секс и йога: 5 причин начать заниматься своим телом

Изнуряющим тренировкам в спортзале женщины все чаще предпочитают приятные упражнения на растяжку, глубокое дыхание и медитацию. Какое влияние оказывает йога на женский организм. Об этом читайте в новом материале на Passion.ru. Мы поговорили с сертифицированным тренером по йоге и автором онлайн-проекта для женщин «Клуб лучшей жизни» о том, какое.

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Чем полезна йога и как она оказывает влияние на сексуальную жизнь Катя Гуру Сертифицированный тренер по йоге и автор онлайн-проекта для женщин «Клуб лучшей жизни»

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Укрепляет мышцы тазового дна

Помимо общего тонуса тела и гибкости, занятия йогой благотворно сказываются на женском здоровье. Беременность, роды, гормональные перестройки во время менопаузы постепенно ослабляют мышцы тазового дна. В результате женщины страдают от болевых ощущений, недержания мочи, опущения внутренних органов и не испытывают удовольствия от интимной жизни.

Йога мягко и эффективно воздействует на мышцы тазового дна. Несложные упражнения стимулируют кровообращение, улучшают тонус влагалища, повышают чувствительность и, как следствие, приводят к ярким оргазмам. Поэтому помимо внешних изменений — подтянутого силуэта, грациозной осанки — йога способствует значительным метаморфозы и на уровне внутренних органов.

Повышает либидо

Кроме физических упражнений, на классе по йоге нередко практикуются различные дыхательные практики. Пока вы контролируете свое дыхание: делаете глубокий вдох, полноценный выдох, намеренно ускоряете или замедляете темп, организм стимулирует выработку дозы половых гормонов. Уровень тестостерона в крови повышается, а вместе с ним растет и либидо. И как следствие помимо повышения общего уровня энергии, прилива сил для работы и отдыха, появляется влечение. Могу сказать, что в нашем Клубе стабильно растет % браков среди девушек в любом возрасте: от 25 до 65.

Нормализует эмоциональное состояние

Сумасшедший ритм жизни, бесконечные рабочие дедлайны и информационный шум — все это не добавляет нам спокойствия. Ко всему прочему, за последний год появился и еще один серьезный источник стресса — неутихающая пандемия. По оценкам ученых, к январю 2021 года количество пациентов с тревожным расстройством выросло на 28%.

В такие непростые времена занятия йогой — настоящая необходимость. Уже после первой практики вы почувствуете, как сочетание несложных упражнений и осознанного дыхания меняет ваше состояние: тело расслабляется и избавляется от накопившихся зажимов, либидо повышается, поток беспокойных мыслей останавливается, а уровень тревоги значительно падает.

Улучшает фигуру

Для того, чтобы улучшить качество тела или скинуть пару лишних килограммов, совсем не обязательно изнурять себя гантелями в спортзале. Работа с собственным весом может быть не менее эффективной. Во время занятий ваше тело начинает меняться удивительным образом. Уходят зажимы, развиваются гибкость, сила, выносливость и сексуальное влечение. Различные упражнения улучшают осанку, а перевернутые позы стимулируют кровообращение, оказывают лимфодренажный эффект и повышают качество кожи.

Если вы новичок, начните с классических направлений йоги. А если в вашем городе не проводятся занятия по йоге, рассмотрите альтернативный вариант — онлайн-группы. Шесть лет назад именно так я начала собирать свои первые классы девушек и преподавала простые и эффективные методики йоги.

Учит принимать свое тело

Уверенность, раскрепощенность и принятие собственного тела — вот что выводит интимные отношения на новый уровень. Можно вписываться во все стандарты красоты и при этом не чувствовать себя привлекательной, а можно любить свое тело в разных состояниях и уверенно транслировать: «Я сексуальна».

Если пока, обнажаясь, вы чувствуете себя некомфортно и испытываете смущение от того, что не похожи на отретушированную модель из Instagram, попробуйте посетить уроки «Голой йоги». Такое занятие не предполагает наличие спортивной формы, максимум допускается нижнее белье. Во время практики не будет сложных упражнений, зато вы выполните самомассаж, познакомитесь поближе с особенностями своего тела и наладите с ним контакт. Эта чувственная практика позволит вам увидеть, насколько вы привлекательны, притягательны, а значит, и сексуальны.

Работая тренером по йоге свыше 6 лет, могу с уверенностью сказать, что йога — это действительно уникальный микс доступных и эффективных упражнений, которые помогают работать с качеством тела и с внутренними органами, стимулируя гормональный обмен и повышая уровень энергии.