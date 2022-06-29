Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Психиатр рассказала о неожиданной связи между одиночеством и болезнями

Lenta.ruиещё 3

Затянувшееся состояние одиночества может привести к проблемам с сердцем и подорвать здоровье организма в целом, считает психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. О неожиданной связи одиночества с физическими болезнями она рассказала в интервью Ura.ru.

Психиатр рассказала о неожиданной связи между одиночеством и болезнями
Фото: UnsplashUnsplash

По словам психиатра, человек является социальным существом, поэтому постоянно нуждается в общении, чтобы выжить. «Если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс», — предупредила она.

Читлова утверждает: когда стрессовые адаптационные механизмы истощаются, человек начинает болеть. «Получается такой психосоматический механизм по принципу "где тонко, там и рвется", в зависимости от того, у кого какие слабые места», — пояснила она. Так, согласно ее опыту, от одиночества может пострадать сердечно-сосудистая система или желудочно-кишечный тракт.

Психиатр сообщила, что изоляция от общения в преклонном возрасте укорачивает жизнь. «Есть исследование, что среди пожилых людей, которые испытывают одиночество, высока склонность к депрессиям, к ухудшению их соматических заболеваний, что снижает качество и продолжительность жизни», — предупредила врач. Читлова заключила, что продолжительное одиночество в любом возрасте приводит к высокому риску заболеть депрессивно-тревожными расстройствами.

До этого психолог Михаил Лабковский назвал основные причины проблем в любовных отношениях у россиян. По его словам, проблемы с родительских отношениях мешают ребенку уже во взрослом возрасте обрести счастливую любовь.

Здоровье,Михаил Лабковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители