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2 часа назад

Гинеколог развеяла популярные мифы о менструации

Lenta.ru

Менструальную боль терпеть нельзя, рассказала «Ленте.ру» Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте». В беседе с журналистом она развеяла и другие популярные мифы о менструации.

Гинеколог развеяла популярные мифы о менструации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сами по себе менструальные боли — естественное явление, — отмечает эксперт. — Но иногда они могут быть симптомом заболеваний органов малого таза. Если из-за болевых ощущений вы не можете заниматься повседневными делами, учиться и работать, необходимо обратиться к гинекологу».

Также, по словам гинеколога, многие женщины убеждены, что боль при менструациях пройдет после родов.

Любовь Климова добавила, что многие девушки слышат в свой адрес фразы вроде «Если ты не можешь терпеть менструальную боль, как же ты собираешься рожать?!».

«Чтобы родить ребенка, не требуется предварительная подготовка в виде ежемесячных страданий. Неправильно расценивать дисменорею как способ подготовки к родам или проверку на прочность»,

— поспорила с призывающими терпеть боль под этим предлогом врач.

Здоровье,
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