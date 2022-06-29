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1 час назад

Российский врач посоветовал в жару носить шлепанцы с носками

Lenta.ru

Заслуженный российский врач Андрей Кабычкин назвал обувь, которая с медицинской точки зрения идеально подойдет для работы в офисе и прогулок по городу в жару. Его рекомендации приводит News.ru.

Российский врач посоветовал в жару носить шлепанцы с носками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт посоветовал выбирать открытую обувь на пробковой основе, а также модели с текстильным верхом, который обеспечивает дополнительную вентиляцию.

«Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви — не менее четырех сантиметров в высоту»,

— добавил специалист.

Кроме того, Кабычкин отметил, что в городе шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками. Собеседник издания объяснил данное условие высоким риском инфицирования кожи при наличии микротравм.

«С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босую ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком»,

— подчеркнул он.

Здоровье,
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