Российский врач посоветовал в жару носить шлепанцы с носками

Заслуженный российский врач Андрей Кабычкин назвал обувь, которая с медицинской точки зрения идеально подойдет для работы в офисе и прогулок по городу в жару. Его рекомендации приводит News.ru.

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Эксперт посоветовал выбирать открытую обувь на пробковой основе, а также модели с текстильным верхом, который обеспечивает дополнительную вентиляцию.

«Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви — не менее четырех сантиметров в высоту»,

— добавил специалист.

Кроме того, Кабычкин отметил, что в городе шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками. Собеседник издания объяснил данное условие высоким риском инфицирования кожи при наличии микротравм.

«С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босую ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком»,