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1 час назад

Дерматолог назвала типы людей, которым нельзя загорать

Москва24иещё 1

Врач-дерматолог Елена Скорогудаева назвала типы людей, которым нельзя загорать на солнце, сообщает "Вечерняя Москва".

Дерматолог назвала типы людей, которым нельзя загорать
Фото: Москва24Москва24

По ее словам, время пребывания человека на солнце зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика. Так, больше всего подвержены негативному влиянию солнца люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.

"Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин. Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают", – рассказала дерматолог.

Также загорать не рекомендуется тем, у кого голубые глаза и светлые волосы. У этого типа имеется склонность к розацеа, а солнце выступает провокатором появления этой болезни. Далее, как отметила Скорогудаева, следуют люди, имеющие темную кожу. По ее словам, этот тип наиболее устойчив к негативному воздействию солнечных лучей.

"У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей", – добавила дерматолог.

Здоровье,
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