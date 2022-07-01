Дерматолог назвала типы людей, которым нельзя загорать

По ее словам, время пребывания человека на солнце зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика. Так, больше всего подвержены негативному влиянию солнца люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.

"Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин. Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают", – рассказала дерматолог.

Также загорать не рекомендуется тем, у кого голубые глаза и светлые волосы. У этого типа имеется склонность к розацеа, а солнце выступает провокатором появления этой болезни. Далее, как отметила Скорогудаева, следуют люди, имеющие темную кожу. По ее словам, этот тип наиболее устойчив к негативному воздействию солнечных лучей.