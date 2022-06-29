Медики назвали неврологические признаки дефицита витамина B12

Врачи из Кливлендской клиники сообщили, что онемение или покалывание в руках и ногах может быть признаком дефицита витамина B12.
Также они рассказали, что о нехватке B12 могут говорить проблемы со зрением. К этому также относятся нарушения памяти, когда сложно что-то запомнить или наступает путаница в воспоминаниях.
Помимо этого, о дефиците витамина может свидетельствовать затруднение речи и движений. Специалисты клиники отмечают, что выявить дефицит витамина B12 не всегда легко.
Симптомы этого могут частично отсутствовать или походить на признаки других патологических состояний. Недостаток этого витамина также может вызывать крайнюю усталость, одышку и слабость. Иногда у человека случается потеря аппетита и веса, сообщает «МедикФорум».