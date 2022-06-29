Медики назвали неврологические признаки дефицита витамина B12

Врачи из Кливлендской клиники сообщили, что онемение или покалывание в руках и ногах может быть признаком дефицита витамина B12.

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Также они рассказали, что о нехватке B12 могут говорить проблемы со зрением. К этому также относятся нарушения памяти, когда сложно что-то запомнить или наступает путаница в воспоминаниях.

Помимо этого, о дефиците витамина может свидетельствовать затруднение речи и движений. Специалисты клиники отмечают, что выявить дефицит витамина B12 не всегда легко.