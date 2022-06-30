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2 часа назад

Как по коже лица определить дефицит витаминов

Катерина Саломе
Зайнаб Мирзоеваэксперт

Основное питание наша кожа получает изнутри, именно поэтому на ней сказывается недостаток витаминов. Что же необходимо для чистой и сияющей кожи? На этот и другие вопросы в беседе с "Рамблером" ответила ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева.

Как по коже лица определить дефицит витаминов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как подчеркнула врач, определить дефицит витаминов довольно легко: стоит лишь взглянуть на состояние кожи. Так, по словам эксперта, признаком недостатка витамина В3 считается шершавость кожи. А ее сухость, зуд и в том числе развитие экземы могут сигнализировать о недостатке витаминов А, В6, С, D, Е.

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Витамин A

Косметолог рассказала, что витамин A запускает процесс обновления клеток, а также регулирует работу сальных желез, обеспечивает нормальное функционирование клеток эпителия кожи и соответственно его недостаток может вызвать дерматит и Усиление процессов ороговения.

Недостаток витамина А в организме приводит к чрезмерной сухости кожи, а также к фолликулярному гиперкератозу – дерматиту, обусловленному чрезмерным разрастанием рогового слоя кожи, нарушением слущивания эпидермиса и закупорке устьев фолликулов чешуйками эпидермиса
Зайнаб Мирзоева
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura

Витамин C

Одним из самых мощных антиоксидантов является витамин С, утверждает эксперт. По ее словам, он обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует выработку коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи.

Недостаток витамина С ведет к ранней возрастной пигментации
Зайнаб Мирзоева
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura

Витамин Е

Как отметила специалист, витамин Е — универсальный защитник клеточных мембран от окислительного повреждения, препятствуя их контакту кислорода с ненасыщенными липидами. Защищая гормоны от окисления, вещество тем самым замедляет старение тканей.

Недостаток витамина Е ведет к бледности кожных покровов, куперозу, сухости и воспалению акне, которые также могут быть признаками дефицита витамина B
Зайнаб Мирзоева
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura
Здоровье,
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