От белья до геля для душа: что влияет на женское здоровье

Женское здоровье — тема, о которой стесняются говорить даже сами женщины. Из страха перед докторами или по незнанию, благовещенки нередко считают нормальным то, что таковым не является. Татьяна Шешера, гинеколог благовещенского медицинского центра, рассказала, почему важно посещать врача и не ставить себе диагнозы самостоятельно.

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Учитываем возраст

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Медосмотры в школах и доступный интернет позволяют получить информацию, в том числе на тему здоровья, в любую минуту. Поэтому, считают специалисты, молодёжь сейчас достаточно подкованна. Девочки ещё со школьного возраста понимают, что необходимо посещать гинеколога. Понимают, но посещают ли?

Я не скажу, что наша молодёжь непросвещённая. Есть интернет, девочки оттуда многое черпают. Единственное, в голове у них может быть хаос, и каждая делает какие-то свои выводы: где-то соседка шепнула, где-то подружка сказала, - рассказывает Татьяна Шешера. - Частота посещения гинеколога зависит от человека. Есть женщины, которые относятся к себе очень внимательно, им не нужно напоминать, они сами регулярно приходят.

Но есть и другая категория людей. Они отсиживаются дома от проблемы до проблемы.

До 30-35 лет женщины жалуются на нарушение менструального цикла, акне, воспалительные заболевания гениталий, бесплодие, - перечисляет Татьяна Федоровна. - Также просят подобрать контрацепцию или помочь с планированием беременности. Помимо вышеуказанных проблем приходят с такими заболеваниями, как эндометриоз, лейомиома матки, опухоли яичников, заболевания шейки матки (эрозия).

Примерно после 45 лет, добавляет специалист, присоединяются климактерический синдром, опущение гениталий и жалобы на недержание мочи.

Противостоим маркетингу

Чтобы плановые осмотры не переходили в длительное лечение, необходима профилактика, которая начинается с базовой гигиены.

Важна даже такая мелочь, как бельё, - заверяет Татьяна Шешера. - Очень многие, например, носят стринги. Они имеют особое строение: тонкая тесьма раздражает кожу, это вызывает повышенную секрецию, из-за чего ткань становится влажной, а рядом ещё и кишечная флора. Отсюда начинаются проблемы: выделения, запахи, потёртости. Это может вызвать вагинит и другие воспалительные процессы. Стринги прекрасны, когда требует случай, например, планируется обтягивающая одежда. Но потом приходишь домой и надеваешь обычное бельё.

На постоянной основе вообще не стоит носить то, что давит, трёт, стягивает, советует Татьяна Федоровна.

Неожиданно, но негативно влияют на женское здоровье товары, которые создавали специально для женщин.

Ежедневные прокладки - это бич современного поколения! Название - просто маркетинг, - предостерегает врач. - Появился даже новый термин «прокладочный вагинит». И вот девушка ходит - чешется и лечится из года в год, и почему-то ей не помогает.

Выбрасывать пачку купленных «ежедневок» не надо, уверяет гинеколог, они нужны, но носить их, как пишут на упаковке, каждый день, нельзя, только «по показаниям»: когда заканчивается менструация и остаются последние мажущие выделения, или в середине цикла, во время овуляции.

Не меньше маркетинговых уловок в личной гигиене. Каких только советов для принятия ванны не встретишь - детское мыло, хозяйственное мыло, специальные гели и салфетки.

Надо помнить, кожа снаружи - это обычная кожа, чем ты моешься в душе, тем и мойся. Глубже, во влагалище, вообще не надо лезть. Мыло - это щелочь, оно подсушивает. Однако ежедневными прокладками ты навредишь себе больше, чем мылом. Не было прокладок, всё было в порядке, появились прокладки - стало плохое мыло, - шутит гинеколог. - Единственное, что можно посоветовать: искать pН-нейтральные средства гигиены, особенно если у девушки очень чувствительная кожа.

Предохраняемся с умом

Ещё одна тема, полная стереотипов и мифов, - контрацепция. К счастью, девушки часто обращаются за помощью в этом вопросе к медикам. Но некоторые предпочитают самостоятельно во всём разобраться, что может привести к серьёзным последствиям.

Три самых распространенных метода контрацепции в Амурской области - презерватив, прерванный половой акт и комбинированные оральные контрацептивы (КОК). И если с первыми двумя всё относительно понятно, третий вызывает вопросы.

КОК - серьёзный выбор. Это лекарственный препарат с чёткой схемой приёма.

Как у любого лекарства, у КОК есть противопоказания и побочные действия. При подборе учитываются жалобы пациентки, проблемы с циклом, склонность к образованию кист яичников, изменения на коже и многое другое, - рассказывает Татьяна Федоровна. - С пациенткой оговариваются планы на деторождение, сроки контроля за состоянием организма. Даже отмену препарата нужно обязательно согласовывать с врачом. Например, при планировании беременности после отмены контрацептивов необходимо предохраняться другими способами ещё три месяца, чтобы дать эндометрию восстановиться.

Но КОК - не панацея. Они не защитят от инфекции. Такой метод предохранения будет хорошим выбором, если девушка имеет постоянного партнёра, в здоровье которого уверена, и сама не страдает гормональными нарушениями. Если же есть проблемы с гормонами, КОКи незаменимы, но это будет уже не предохранение, а лечение.

Готовимся к приёму

Если впереди плановый приём у гинеколога, к нему нужно подготовиться. Женщина должна знать, когда у неё были месячные и первый день последней нормальной менструации. Нормальный цикл - это от 24 дней до 38.

Гинеколог задаёт вопрос о цикле не из праздного любопытства. В зависимости от дня врач узнает, какие могут быть проблемы, и назначает соответствующие обследование и лечение. Перед походом к гинекологу необходимо также знать обильность менструации.

Иногда спрашиваешь, обильно ли идут месячные, а девушка говорит - нет, всего одна простыня. Много это? Много! Но для неё уже нормально, она так привыкла, хотя вся белая сидит, - вспоминает случаи из практики Татьяна Шешера. - Норма - это 80 мл в день, где-то 5 столовых ложек.

На плановый приём не стоит приходить с месячными, это не информативно - невозможно взять мазки. Но если месячные долгие, не надо ждать 15-20 дней. Это отклонение от нормы, и желательно как можно скорее посетить врача.

К сожалению, до 70% женщин, по наблюдению Татьяны Федоровны, затягивают с записью к врачу и приходят преимущественно с жалобами.

Врачей не надо бояться. Самое страшное слово - поздно, - напоминает Татьяна Шешера. - Все отклонения от нормы являются показанием для обращения к гинекологу. Лучше пройти обследование и ничего не найти, чем запустить серьёзную болезнь. Не норма - иди к врачу, и пусть он скажет, что у тебя всё хорошо.

«Таких проблем стесняются»

Татьяна Шешера, гинеколог благовещенского медицинского центра:

В последнее время в Благовещенске набирает популярность эстетическая гинекология, которая помогает современными методами качественно улучшить интимную жизнь и некоторые внешние проблемы гениталий. Это очень интимная тема, которая сильно волнует женщин, и они не могут никому об этом сказать. Это женщины с недержанием мочи, которым говорят, что это норма. А ей такая норма жизнь портит.

Это нарушение сексуальной жизни. Например, женщина родила, и при половом контакте появились какие-то дополнительные звуки, которые ставят её в неловкое положение. Люди очень стесняются таких проблем - чаще всего потому, что они уже обошли многих врачей и их просто отправили домой.

У людей семьи рушатся. Раньше кроме операции нечего было предложить, а для операции нет показаний. И она как со слезами пришла, так со слезами и ушла. Когда появились методики лазерного лифтинга с малоинвазивными методами, мы стали помогать таким девушкам, у них появилась новая качественная жизнь.

Частые вопросы гинекологу

Как часто нужно посещать гинеколога?

Посещение гинеколога обычно проводится один раз в год. Во время осмотра происходит забор мазков на флору и онкоцитологию, а также УЗИ малого таза и молочных желёз. Лучше прийти на 7-9-й день цикла! При нерегулярном цикле прийти нужно в любое время, а уже доктор отрегулирует последующее посещение.

Нужно ли мыться перед походом к врачу?

Мыться обязательно. Во влагалище ничего не нужно делать, вымывать пальцем - ведь будут делать мазок. Но к доктору ты должна прийти чистая. А вот в остальном гинекологу нет дела, побрились ли вы или нет, как вам нравится, так и ходите. Волосы - это нормально, это не медицинские показания, если нет каких-то проблем с внешними половыми органами, которые требуют более тщательного осмотра.

Выделения - это нормально?