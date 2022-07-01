Чем запрещено лечить солнечные ожоги: ответ дерматолога

Дерматовенеролог, косметолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов рассказал, чем не стоит лечить солнечные ожоги. В первую очередь стоит отказаться от спирта и разных «присыпок».
«По мере испарения спирт высушивает и обезвоживает кожу, что становится для нее дополнительным фактором стресса», – отметил специалист.
Людям, привыкшим часто использовать разные «присыпки», тоже советовали отказаться от такой меры. Ибрагимов считает их вредными для кожи, передают «Известия».
«Такие порошки образуют на коже пленку, что препятствует ее охлаждению. Мелкие частички при попадании на раздраженные участки кожи также могут спровоцировать нагноение», – предупредил дерматолог.