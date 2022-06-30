Названы самые важные анализы для женщин всех возрастов

Какие анализы нужно регулярно сдавать женщинам, чтобы не пропустить развитие опасных заболеваний, рассказала в своем Телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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Первый важный анализ — липидограмма. Она включает такие показатели, как общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП и триглицериды. Кроме того, желательно проходить УЗИ сосудов шеи.

Нужно регулярно сдавать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, проверять гормоны щитовидной железы и уровень витамина D3.

Оценить свертывающую систему крови помогут коагулограмма и Д-димер. Также необходимо знать уровень инсулина в крови, при подозрении на диабет — проверить гликированный гемоглобин.

Обязательно выполняются УЗИ малого таза, молочных желез и брюшной полости.

Женщинам до менопаузы рекомендовано сдавать кровь на гормоны — ФСГ, ЛГ, прогестерон, АМГ, эстрадиол и тестостерон.

Женщинам во время и после менопаузы необходимо следить за пролактином, эстрадиолом и паратгормоном. Специалист также советует выполнять денситометрию на основе рентгенографии. Исследование позволяет оценить фосфорно-кальциевый обмен.

Что касается онкомаркеров, то эти анализы не являются высокоинформативными, однако иногда только на их основе можно заподозрить опасные патологии.

«Поэтому я использую анализы крови на самые распространенные опухоли — онкомаркеры СА-125, СА-15-3, АФП, РЭА. К этим исследованиям надо готовиться — не делать УЗИ за несколько дней, накануне обходиться без спорта, секса, жирного и алкоголя»,