Невролог рассказала, сколько времени можно проводить в огороде

Невролог Виктория Толмачева рассказала, сколько времени можно провести в огороде без вреда для здоровья.

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— Даже здоровому человеку вредно целый день проводить на огороде под палящим солнцем, что и говорить о пожилых людях или людях, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или заболевания опорно-двигательного аппарата, — подчеркнула она в комментарии Life.ru.

По ее словам, временной промежуток, который можно посвятить уходу за грядками, зависит от многих факторов: это и погодные условия, и возраст, и физическое состояние огородника. В среднем оптимально работать в огороде 40 минут без перерыва, а после отдыхать не менее 20 минут.