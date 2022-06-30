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1 час назад

Невролог рассказала, сколько времени можно проводить в огороде

Вечерняя Москва

Невролог Виктория Толмачева рассказала, сколько времени можно провести в огороде без вреда для здоровья.

Невролог рассказала, сколько времени можно проводить в огороде
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Даже здоровому человеку вредно целый день проводить на огороде под палящим солнцем, что и говорить о пожилых людях или людях, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или заболевания опорно-двигательного аппарата, — подчеркнула она в комментарии Life.ru.

По ее словам, временной промежуток, который можно посвятить уходу за грядками, зависит от многих факторов: это и погодные условия, и возраст, и физическое состояние огородника. В среднем оптимально работать в огороде 40 минут без перерыва, а после отдыхать не менее 20 минут.

Идеальная поза для работы в огороде — на четвереньках. В этом случае в пояснице сохраняется естественный прогиб и нагрузка распределяется равномерно, также не стоит долгое время находиться в наклоне или на корточках.

Здоровье,
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