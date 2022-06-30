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2 часа назад

Нутрициолог дала советы, как не набрать вес во время отпуска

Вечерняя Москва

Нутрициолог Ирина Никашина рассказала, как нужно составить рацион, чтобы не поправиться во время отпуска.

Нутрициолог дала советы, как не набрать вес во время отпуска
Фото: PixabayPixabay

— Поездка начинается с дороги, и, как правило, это перелет. За несколько дней до вылета можно начинать принимать венотоники, чтобы не отекать. В самолете нужно двигать ногами, вставать и разминаться время от времени. Кроме этого, нужно не забывать пить воду. После того как вы приехали на место, я предлагаю использовать интервальную систему питания, — посоветовала эксперт в новом видео на своем YouTube-канале.

Она советует на завтрак обойтись одним напитком, например, выпить кофе, а принимать пищу только на обед и ужин. В обед можно съесть десерт, но им нужно заканчивать прием пищи, чтобы не повышать сахар в крови.

На ужин лучше съесть салат и белок, а сладкое следует исключить, иначе утром будет сильное чувство голода. Также полезной будет прогулка после ужина длиной два–три километра.

Здоровье,
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