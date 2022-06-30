Нутрициолог дала советы, как не набрать вес во время отпуска

Нутрициолог Ирина Никашина рассказала, как нужно составить рацион, чтобы не поправиться во время отпуска.

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— Поездка начинается с дороги, и, как правило, это перелет. За несколько дней до вылета можно начинать принимать венотоники, чтобы не отекать. В самолете нужно двигать ногами, вставать и разминаться время от времени. Кроме этого, нужно не забывать пить воду. После того как вы приехали на место, я предлагаю использовать интервальную систему питания, — посоветовала эксперт в новом видео на своем YouTube-канале.

Она советует на завтрак обойтись одним напитком, например, выпить кофе, а принимать пищу только на обед и ужин. В обед можно съесть десерт, но им нужно заканчивать прием пищи, чтобы не повышать сахар в крови.