Почему летом в жару отекают ноги у женщин

Отёки могут быть признаком серьёзных заболеваний.

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Почему отекают ноги в жаркую погоду

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Кровь становится гуще

В жару мы теряем больше жидкости, кровь становится гуще, отток по венам ног замедляется, из-за чего и появляются отёки. При высокой температуре воздуха организм пытается восстановить тепловой обмен и для этого расширяет кровеносные сосуды. На фоне такого изменения нередко обостряются уже имеющиеся проблемы, такие как варикозная болезнь.

Меньше двигательной активности

Обычно в жару люди меньше двигаются — погода отбивает всё желание выходить на улицу. Длительное пребывание в статичном положении также способствует появлению отёков. Только при движении сокращаются мышцы голени, которые воздействуют на сосуды и стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. Поэтому работа в положении сидя или стоя, продолжительная поездка или перелёт также способствуют застою крови и появлению отёков.

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Нарушение водного баланса

Работа венозной системы зависит и от рациона питания. Употребление солёных продуктов, тяжёлой пищи и быстрых углеводов делает кровь более вязкой, что негативно отражается на её оттоке. Кроме того, летом многие пытаются утолить жажду с помощью чая, сока, газировки или кофе — а они не помогают восстановить потерю жидкости в организме.

Неудобная обувь

Ноги могут отекать из-за неудобной обуви. При ношении туфель на каблуках мышцы голени перегружены и напряжены, из-за чего они менее эффективно стимулируют отток венозной крови. Узкие тесные туфли оказывают давление на ткани стопы и сосуды, ухудшая кровообращение.

Как избавиться от отёков во время жары

Отёки ног летом — достаточно распространённое явление. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Если отёки ног сопровождаются болезненными ощущениями и покраснением, высока вероятность того, что они сигнализируют о более серьёзных проблемах. В этом случае нужно срочно обратиться за консультацией к врачу-флебологу.