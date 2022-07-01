Диетолог рассказала о дешевом продукте от головной боли

От головной боли может помочь обыкновенная вода, рассказала диетолог Анастасия Гринь. В беседе с Ura.ru она объяснила, как этот дешевый продукт сможет снять спазм.

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По словам Гринь, во избежание головной боли и умственного перенапряжения нужно пить чистую воду. Она напомнила, что мозг на 80 процентов состоит из жидкости.

«Поэтому обязательно пейте чистую или минеральную воду. Это обезопасит вас от головных болей и умственных перенапряжений», — пообещала Гринь.

Кроме того, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил основные симптомы дефицита воды. Он рассказал, что обезвоживание ощущается как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство.