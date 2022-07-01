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1 час назад

Диетолог рассказала о дешевом продукте от головной боли

Lenta.ruиещё 3

От головной боли может помочь обыкновенная вода, рассказала диетолог Анастасия Гринь. В беседе с Ura.ru она объяснила, как этот дешевый продукт сможет снять спазм.

Диетолог рассказала о дешевом продукте от головной боли
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам Гринь, во избежание головной боли и умственного перенапряжения нужно пить чистую воду. Она напомнила, что мозг на 80 процентов состоит из жидкости.

«Поэтому обязательно пейте чистую или минеральную воду. Это обезопасит вас от головных болей и умственных перенапряжений», — пообещала Гринь.

Кроме того, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил основные симптомы дефицита воды. Он рассказал, что обезвоживание ощущается как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство.

«Достаточное количество жидкости позволяет человеку чувствовать себя хорошо. Он становится бодрым, энергичным и умиротворенным. Тот, кто пьет воду в оптимальном объеме, не чувствует таких дискомфортов, как тяжесть в голове или тревожность», — заверил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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