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4 часа назад

Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме

Lenta.ruиещё 1

Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидный симптом, который может свидетельствовать об опухоли яичников у женщин. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева и Шубин заявили, что об опухоли яичников может говорить боль в пояснице. В этой связи они порекомендовали всем женщинам, которые сталкиваются с этим симптомом, немедленно обращаться к специалистам.

Также Шубин предупредил об опасности прогревания больной поясницы. По словам врача, прогревание не избавит от боли в спине и только нанесет вред. «Нельзя вообще прогревать [поясницу] ни при каких воспалительных заболеваниях. А при раке тем более. Мы стимулируем кровоток тем самым. Кровоток питает раковую опухоль еще сильнее, и она растет быстрее и метастазирует», — объяснил он.

Ранее Малышева и Шубин в программе «Жить здорово!» рассказали, какой напиток нельзя принимать гипертоникам. По их словам, лечебная минеральная вода противопоказана людям с повышенным давлением из-за наличия в ней большого количества соли.

Здоровье,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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