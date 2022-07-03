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29 минут назад

Врач Мирошников: свекольный сок защищает от инфарктов и инсультов

Волгоградская правдаиещё 1

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников назвал напиток, употребление которого может служить профилактикой инфарктов и инсультов.

Врач рассказал, что свекольный сок защищает от инфарктов и инсультов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Снизить риск опасных для жизни состояний помогает свекольный сок, рассказал в эфире передачи на федеральном канале специалист. Простой овощной напиток содержит большое количество флавоноидов, объяснил доктор.

Эти полезные вещества снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Медики сообщают, что сердечно-сосудистые заболевания развиваются чаще всего именно из-за высокого уровня «плохого» холестерина в организме.

Александр Мирошников рекомендует включить в рацион свекольный сок. В сутки человеку достаточно 250 миллилитров напитка. Врач считает, что ежедневное употребление такого сока снизит риск инфарктов и инсультов.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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