Врач объяснила, что делать при солнечном ударе

Врач-терапевт «Инвитро-Юг» Наталья Муштакова назвала порядок действий при солнечном ударе. По ее словам, при первых симптомах солнечного удара необходимо снять лишнюю одежду, минимизировать физическую активность и пить больше воды, сообщает PRIMPRESS.

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Она объяснила, что солнечный удар – это перегравание, которое происходит из-за долгого пребывания на солнце без головного убора. Обычно сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В некоторых случаях может повыситься температура тела, темнеть в глазах, появиться тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа. Врач пояснила, что симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце.

В том случае, если пострадавший теряет сознание, рекомендуется вдохнуть пары аммиака 10%-ного и лечь на бок, отметила терапевт. К слову, при дальнейшем ухудшении состояния рекомендуется вызвать скорую помощь.

Кроме того, в случае солнечного удара нельзя резко охлаждать тело, так как может произойти ожог на перегретых тканях. Также не слудет пить алкоголь, сладкую воду и пакетированные соки. По словам Муштаковой, при солнечном ударе следует отдать предпочтение чистой воде, а также обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Для того чтобы избежать солнечного удара, она рекомендует надевать головной убор и пить больше чистой негазированной воды.