Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
50 минут назад

Врач объяснила, что делать при солнечном ударе

Primpressиещё 1

Врач-терапевт «Инвитро-Юг» Наталья Муштакова назвала порядок действий при солнечном ударе. По ее словам, при первых симптомах солнечного удара необходимо снять лишнюю одежду, минимизировать физическую активность и пить больше воды, сообщает PRIMPRESS.

Врач объяснила, что делать при солнечном ударе
Фото: PrimpressPrimpress

Она объяснила, что солнечный удар – это перегравание, которое происходит из-за долгого пребывания на солнце без головного убора. Обычно сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В некоторых случаях может повыситься температура тела, темнеть в глазах, появиться тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа. Врач пояснила, что симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце.

В том случае, если пострадавший теряет сознание, рекомендуется вдохнуть пары аммиака 10%-ного и лечь на бок, отметила терапевт. К слову, при дальнейшем ухудшении состояния рекомендуется вызвать скорую помощь.

Кроме того, в случае солнечного удара нельзя резко охлаждать тело, так как может произойти ожог на перегретых тканях. Также не слудет пить алкоголь, сладкую воду и пакетированные соки. По словам Муштаковой, при солнечном ударе следует отдать предпочтение чистой воде, а также обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Для того чтобы избежать солнечного удара, она рекомендует надевать головной убор и пить больше чистой негазированной воды.

Также она рассказала об отличии солнечного удара от теплового. Их различие в том, что первый можно получить только под воздействием прямых солнечных лучей, а тепловой – при посещении бани или в закрытом душном помещении.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители