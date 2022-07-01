Девушка похудела на 14 килограммов и рассказала о методе

Жительница Индии сумела сбросить 14 килограммов за полгода благодаря диете и физическим нагрузкам и поделилась своим методом. Об этом сообщает The Times of India.

22-летняя студентка Паллави Патхак из города Ранчи, штат Джаркханд, рассказала, что сильно поправилась к началу 2022 года. При росте 155 сантиметров она весила 68 килограммов. Девушка больше не могла позволить себе носить любимую одежду и очень переживала из-за того, что знакомые стали обращать внимание на ее полноту.

Чтобы похудеть, Патхак перешла на вегетарианскую диету. Теперь на завтрак она съедает пшеничную лепешку чапати с овощами и минимумом масла. Обедает миской бобов и двумя чапати, а пару раз в неделю заменяет бобы на рис. Ужин студентки состоит из двух чапати и бобов.

После еды индианка старается сразу же отправиться на прогулку, а в течении дня пьет много воды, чтобы избежать переедания. При этом Патхак не слишком ограничивает себя и иногда ест свое любимое мороженое или лапшу с овощами. Однако в основе ее рациона лежат бобы, зеленые овощи без масла и большое количество воды.

Кроме того, девушка начала заниматься спортом. Она не ходит в спортзал, а тренируется дома по часу каждое утро. Особенный упор Патхак делает на упражнения для живота и бедер. Вечерние занятия ей заменяют танцы, которыми она стала регулярно заниматься, чтобы хорошенько подвигаться перед сном.

За полгода Патхак удалось похудеть до 54 килограммов. «Я не собираюсь выжимать из себя все соки и достигать вершин фитнеса, я просто сделала упражнения частью повседневной жизни», — говорит она.

Девушка также рассказала, что похудение вернуло ей уверенность в себе, а танцы не только ускорили этот процесс, но и помогли справиться с ежедневным стрессом от учебы.