Гинекологи объяснили, как пристегиваться в машине беременным

Будущей маме следует соблюдать осторожность во время всего периода беременности, особенно когда приходится подвергать себя и малыша риску. Во время езды на автомобиле за рулем и в качестве пассажира нужно следовать правилам безопасности. Во время беременности женщина становится крайне непредсказуемой и в поведении, и в состоянии, поэтому ремень безопасности — обязательное условие езды за рулем или на пассажирском сидении. Подробности читайте в нашей новости.

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Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков рассказали о том, как пристегиваться ремнем безопасности во время беременности.

По мнению специалистов, необходимо настроить положение сиденья максимально комфортно для себя. Если вы пассажир, отодвиньте кресло как можно дальше, если вы водитель, отодвиньте кресло, чтобы живот был подальше от рулевого управления и при этом вы могли комфортно доставать до педалей. Грудная клетка должна быть на расстоянии примерно 25 см от приборной панели, живот не должен касаться руля.

"Верхняя часть ремня должна проходить сбоку от брюшной полости, между грудью и пересекать ключицу. Нижняя часть ремня должна быть опущена как можно ближе к бедрам под животом. В случае ДТП давление от ремня безопасности равномерно распределится по телу и защитит как будущую маму, так и ребенка",

— авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство».