Как не оказаться на больничной койке из-за перегрева

Аномально жаркая погода возвращается в Центральную Россию. В Москве и области с завтрашнего дня снова 30-градусное пекло. Даже в Калининграде Балтийское море прогрелось до рекордных плюс 22 градусов. Это выше, чем, например в Крыму. В Санкт-Петербурге уже сегодня до плюс 31, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова.

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Солнцезащитные очки, шляпа и бутылка воды – главные аксессуары уходящей недели, которая запомнится петербуржцам небывалым зноем, а врачам сверхурочной работой. В городских больницах прибавилось пациентов с симптомами теплового удара.

Вот и Евгения хотела витамином D запастись, но теперь будет отсиживаться в тени, на больничном, долго.

«Голова заболела очень, как-то так нехорошо стало, слабость, затошнило. Неприятное такое ощущение. И даже не поняла, сначала подумала, что, может быть, съела что-то не то. Пришлось скорую вызвать, потому что испугалась»,

– рассказала Евгения Азизова.

Спутанное сознание, сухость во рту, цветные круги перед глазами – это симптомы перегрева организма.

«В основном пациенты поступают не тяжелые, просто со слабостью, связанной с потерей жидкости и с общим перегреванием организма. Надо обращать внимание на количество выпитой жидкости в такую жаркую погоду и стараться не находиться под открытым солнцем»,

– сказал заведующий отделением скорой медицинской помощи Мариинской больницы Михаил Митичкин.

Прогулки лучше отложить до вечера, когда столбик термометра ближе к комфортным плюс 20 градусам.

«В группе риска находятся пациенты пожилого возраста, пациенты, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочной системы, страдающие сахарным диабетом»,

– объяснил врач-кардиолог терапевтического отделения Мариинской больницы Назар Мамиев.