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52 минуты назад

Малышева назвала неочевидный симптом рака яичников

Мослента

Боль в спине может быть признаком возникновения опухоли в яичниках. О неочевидном симптоме рака в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале» рассказали телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева и врач Дмитрий Шубин.

Малышева назвала неочевидный симптом рака яичников
Фото: МослентаМослента

«Очень часто раки дают боли в поясницах», — отметила Малышева. Врачи рассказали, что пациенты часто лечат боли в пояснице как радикулит или остеохондроз. Однако у женщин это часто связано именно с проблемами яичников.

Медики порекомендовали всем женщинам с этим симптомом, немедленно обращаться к специалистам и записываться на УЗИ.

Здоровье,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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