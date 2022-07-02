Малышева назвала неочевидный симптом рака яичников

Боль в спине может быть признаком возникновения опухоли в яичниках. О неочевидном симптоме рака в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале» рассказали телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева и врач Дмитрий Шубин.

Фото: Мослента Мослента

«Очень часто раки дают боли в поясницах», — отметила Малышева. Врачи рассказали, что пациенты часто лечат боли в пояснице как радикулит или остеохондроз. Однако у женщин это часто связано именно с проблемами яичников.