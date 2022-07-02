Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Названы главные причины набора веса летом

Мослента

Главные причины набора веса летом назвала в личном Telegram-канале врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. Первая из них — утоление жажды калорийными напитками.

Названы главные причины набора веса летом
Фото: МослентаМослента

«Почему-то большая часть населения отдает предпочтение холодным лимонадам, квасу или пиву, нежели воде. Все эти напитки — это сотни калорий и никакой пользы. Жажду они, кстати, тоже не утоляют. И это первая причина, способствующая набору веса»,

— написала врач.

На втором месте в ее списке — ягоды с из высоким содержанием сахара. Далее — летние прогулки, сопровождаемые «перекусами» с мороженым и теми же напитками.

«Исключив эти моменты, прогулки — это плюс»,

— уточнила Зубарева.

Кроме того, летом люди регулярно ходят на пикники, шашлыки, барбекю, ездят в отпуск по системе «все включено».

«Не буду сильно останавливаться на этом пункте, просто помните, отели «все включено» и лишние килограммы в себя включают»,

— напомнила врач.

Среди прочих причин прибавки лишних килограммов доктор выделила перерыв в походах в спортзал, отеки в жару, длинный световой день с большим количеством приемов пищи.

Здоровье,Наталья Зубарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители