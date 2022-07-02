Названы главные причины набора веса летом

Главные причины набора веса летом назвала в личном Telegram-канале врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. Первая из них — утоление жажды калорийными напитками.

Фото: Мослента Мослента

«Почему-то большая часть населения отдает предпочтение холодным лимонадам, квасу или пиву, нежели воде. Все эти напитки — это сотни калорий и никакой пользы. Жажду они, кстати, тоже не утоляют. И это первая причина, способствующая набору веса»,

— написала врач.

На втором месте в ее списке — ягоды с из высоким содержанием сахара. Далее — летние прогулки, сопровождаемые «перекусами» с мороженым и теми же напитками.

«Исключив эти моменты, прогулки — это плюс»,

— уточнила Зубарева.

Кроме того, летом люди регулярно ходят на пикники, шашлыки, барбекю, ездят в отпуск по системе «все включено».

«Не буду сильно останавливаться на этом пункте, просто помните, отели «все включено» и лишние килограммы в себя включают»,

— напомнила врач.