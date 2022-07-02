Кардиолог рассказал, как пережить жаркие летние ночи

"То есть окошки в нескольких местах открыть, форточки или фрамуги, и будет проветривание", – уточнил Серебрянский. "Также можно сделать очень просто, как делают в Средней Азии. Берут полотенца или простыни, смачивают их водой и кладут на сушилку в квартире. Или, если есть возможность, на веревочки повесить полотенца. Воздух охлаждается, и тогда можно спокойно перенести жару",