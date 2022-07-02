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57 минут назад

Психолог назвала первые симптомы послеродовой депрессии

Lenta.ru

Послеродовая депрессия — опасное состояние, которое молодая мать и ее окружение не всегда могут сразу распознать, сказала психолог Татьяна Журавлева. В беседе с News.ru специалистка назвала настораживающие признаки заболевания, которые проявляются первыми.

Психолог назвала первые симптомы послеродовой депрессии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Распознать послеродовую депрессию можно по таким симптомам, как беспричинный страх и сильная тревожность, вплоть до панических атак. Также женщина может стать раздражительной, чрезмерно эмоциональной и уставшей настолько, что ей не хочется встать с кровати, отметила Журавлева.

По словам врача, в особо тяжелых случаях у молодых матерей с послеродовой депрессией отсутствует привязанность к ребенку, а интерес к жизни теряется настолько, что появляются суицидальные мысли.

В заключение Журавлева добавила, что чаще всего заболевание начинается в первые три месяца после родов, но в некоторых случаях может проявиться у женщины и в течение всего первого года жизни младенца. При этом самостоятельно справиться с этим состоянием очень сложно, потому психолог рекомендовала при обнаружении нескольких или всех настораживающих симптомов как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.

Здоровье,Татьяна Журавлева,
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