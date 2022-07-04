4 напитка, из-за которых вы быстрее всего набираете вес

Причин, по которым метаболизм может замедлиться, множество. Среди них — гормональные изменения, возраст, изменения мышечной массы. Влияют также на это и напитки, которые вы употребляете.

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Образ жизни и привычки, связанные с ним, во многом могут влиять на скорость вашего обмена веществ. Если вы откажетесь от этих четырех напитков, то процесс похудения у вас пойдет быстрее.

Сладкие напитки

Это могут быть и газировки, и сладкий кофе или чай, и сок, и энергетик. Harvard Health отмечает, что подобные напитки могут не только помешать похудению, но и привести к диабету, ожирению, жировой болезни печени, инсульту, инфаркту. Сначала диетологи советуют отказаться как минимум от одного подслащенного напитка в день, а затем еще больше снизить их количество или заменить чем-то типа воды, несладкого чая, несладкой газировки.

Алкоголь

Исследования демонстрируют, что спиртное способно на некоторое время ускорить метаболизм. Однако если не учитывать этот период, то существуют еще несколько факторов, из-за которых ваш обмен веществ может замедлиться после выпитого. К примеру, алкоголь приводит к некачественному и недолгому сну, может негативно повлиять на процесс пищеварения и усвоения необходимых веществ, вызывает обезвоживание, снижает вероятность того, что вы будете регулярно заниматься спортом.

Кофе без кофеина вместо обычного

Кофеин способен резко повысить скорость обмена веществ, а если вы привыкли к простому кофе (то есть с кофеином), то переход на напиток без кофеина может привести к замедлению метаболизма. Если вы хотите ускорить метаболизм, употребляя кофе без кофеина, вам нужно избегать обезвоживания, больше двигаться, заниматься физическими упражнениями, отказаться от сладких напитков и слишком большого количества алкоголя, хорошо спать.

Все, что не является водой

Если вы пьете совсем мало воды и в основном употребляете другие напитки, то это может вызвать замедление обмена веществ.