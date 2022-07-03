Мясников посоветовал искать витамины в полезных продуктах

Употребление некоторых витаминов может обернуться негативными последствиями для здоровья. Подробнее о них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников .

Не стоит принимать аптечные витамины, так как они практически бесполезны в предупреждении болезней, отметил Александр Мясников. Более того, они могут нанести вред. Например, витамин А способствует остеопорозу. Он опасен в больших количествах для беременных, так как может нанести вред плоду.