Мясников посоветовал искать витамины в полезных продуктах

Употребление некоторых витаминов может обернуться негативными последствиями для здоровья. Подробнее о них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Не стоит принимать аптечные витамины, так как они практически бесполезны в предупреждении болезней, отметил Александр Мясников. Более того, они могут нанести вред. Например, витамин А способствует остеопорозу. Он опасен в больших количествах для беременных, так как может нанести вред плоду.
«Витамин С может приводить к камням в почках, избыток витамина D — к неврологическим проявлениям. Два витамина, доказано, могут увеличивать смертность: это витамин Е и бета-каротин»,
— отметил Мясников.
Получать все необходимые для организма витамины можно из продуктов. Для этого следует тщательно продумать свою диету, резюмировал Александр Мясников.