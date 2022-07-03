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1 час назад

Доктор Мясников посоветовал искать витамины в полезных продуктах, а не в аптеках

Слово и Делоиещё 2

Употребление некоторых витаминов может обернуться негативными последствиями для здоровья. Подробнее о них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников посоветовал искать витамины в полезных продуктах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Не стоит принимать аптечные витамины, так как они практически бесполезны в предупреждении болезней, отметил Александр Мясников. Более того, они могут нанести вред. Например, витамин А способствует остеопорозу. Он опасен в больших количествах для беременных, так как может нанести вред плоду.

«Витамин С может приводить к камням в почках, избыток витамина D — к неврологическим проявлениям. Два витамина, доказано, могут увеличивать смертность: это витамин Е и бета-каротин»,

— отметил Мясников.

Получать все необходимые для организма витамины можно из продуктов. Для этого следует тщательно продумать свою диету, резюмировал Александр Мясников.

Здоровье,Александр Мясников,
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