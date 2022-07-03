Глава Pfizer заявил о начале новой волны пандемии COVID-19

«Но сейчас есть причины, почему мы можем это сделать. Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», — заключил Бурла.