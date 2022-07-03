Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

Глава Pfizer заявил о начале новой волны пандемии COVID-19

Газета.Ruиещё 6

Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, но пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, которые есть в распоряжении медиков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с израильской газетой The Jerusalem Post.

Глава Pfizer заявил о начале новой волны пандемии COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бурла обратил внимание, что в каждой стране действуют свои рекомендации на предмет вакцинации от COVID-19. По словам главы Pfizer, он всегда был очень осторожен в рекомендациях каждой страны ввиду уникальных особенностей государств. Руководящие ими люди обладают высокой квалификацией и точно знают, что необходимо делать, продолжил он.

«Новая волна пандемии есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу вакцины, а еще у нас прямо сейчас есть «омикрон»-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти от COVID-19», — сказал Бурла.

Он также отметил, что он не дает правительствам рекомендаций.

«Я предоставляю им данные, а они уже дают рекомендации. Здесь, в Израиле, существует рекомендация по поводу четвертой дозы вакцины, и людям прямо сейчас не нужно следовать требованиям по соблюдению социальной дистанции, которые у нас раньше были», — заявил глава компании.

Кроме того, он указал, что «в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни».

«Но сейчас есть причины, почему мы можем это сделать. Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», — заключил Бурла.

Здоровье,Pfizer,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители