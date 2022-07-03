Врачи назвали главные ошибки в жару, которые могут привести к ухудшению самочувствия. Комментарий экспертов опубликовали в KP.RU.

Фото: Мослента Мослента

В жару, вопреки всеобщему заблуждению, не стоит пить холодную воду. Резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов или ангину. По этой же причине не стоит есть мороженое большими кусками.

Лучше отказаться от употребления сладких газированных напитков. Они провоцируют жажду, наносят вред почкам и могут спровоцировать преддиабет. Для утоления жажды можно выпить воду комнатной температуры.

Разница температуры на улице и в квартире должна быть не более десяти градусов, поэтому не стоит переохлаждать помещение и включать кондиционер на полную мощность. Резкий переход от жары к прохладе может вызвать спазм сосудов. Это же относится и к температуре воды в душе — не нужно вставать под ледяную воду, чтобы охладиться.

В жаркие часы следует избегать активных работ на даче и занятий спортом. Это может привести к тепловому удару, ожогам и тахикардии. Кроме того, активные упражнения приведут к ускоренному выводу солей и минералов из организма.