ПМС: что делать, если хочешь убивать и тортик

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, почему каждый месяц женщины превращаются в монстров и как пережить этот период.

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ПМС. Им пугают мужчин и надоедливых коллег: считается, что женщина в этот период превращается в трансформаторную будку, и лучше обходить ее стороной. Почему же ласковая кошечка превращается в агрессивную «мегеру»

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Страшное слово ПМС расшифровывается как «предменструальный синдром». Встречается он у большинства женщин на планете. У каждой он проявляется с разной степенью интенсивности, и все же есть ярко выраженные симптомы, которые характерны для большинства. Где-то за 10 дней до менструации у женщины начинают активно проявляться определенные эмоции: гнев, смешливость, апатия — и все это одновременно. Возникают перепады настроения, снижение интереса к жизни и работе, становится тяжело концентрироваться. Повышается аппетит, вас тянет на сладкое. Возникает повышенная сонливость или бессонница, отеки под глазами, вы чувствуете болезненность в мышцах. Появляется ощущение, что вы носите в себе много всего лишнего.

С точки зрения физиологии эти чувства вполне оправданы, ведь ПМС приходится на конец цикла. К этому времени матка накапливает в себе ткани эпителия, от которого нужно избавиться. Наше ментальное тело на протяжении месяца также контейнировало в себе множество мыслей, переживаний, которые нужно выплеснуть наружу.

Как и любое очищение, ПМС и последующая менструация не может происходить радостно и счастливо. Важно это принять и дать себе волю.

Таким образом, ПМС — это важнейшая функция женского организма: сначала женщина накапливает в себе негатив, а потом отправляет его восвояси.

Женщина и ПМС: четыре шага на пути к себе настоящей

В нашем мире считается, что испытывать ПМС — это не правильно. Ведь идеальная женщина по мнению общества должна быть открытой, ласковой, счастливой и энергичной всегда. Но это не есть правда, и ПМС прямое тому доказательство. Женщина может быть разной и ПМС помогает это понять. Поэтому так важно «подружиться» со своим предменструальным синдромом, ведь именно он позволяет нам выходить на новый уровень из месяца в месяц.

- Первое, что стоит сделать для этого — полюбить себя и свой ПМС. Научитесь принимать себя раздраженной, со всей сопутствующей симптоматикой. Перестаньте себя ругать за ПМС, пить успокоительные таблетки. Ведь таким образом вы теряете контакт с самой собой и не можете совершить скачок на новый уровень жизни: для этого нужно сначала очиститься.

- Второе — почувствуйте, что вы не одна. Миллионы женщин по всей Земле испытывают то же самое, и это абсолютно нормальное состояние. Это гормоны, это наша физиология.

- Третье — перестаньте бороться с ПМС. Поблагодарите его, ведь благодаря ему весь негатив, который вы копили в течение месяца, покинет ваше тело, вы будете обновленной и сможете прогрессировать.

Как помочь себе пережить ПМС

- Наладьте режим питания. Кто когда-либо голодал знают, что при отказе от пищи нам легче перенести данную симптоматику. Отеки исчезают, организм очищается быстрее. Поэтому постарайтесь в этот период не объедаться. Чем больше вы едите, тем хуже вам становится. Лучше переключитесь с маниакального желания поесть на что-то более конструктивное: прогулку или любимое хобби.

- Двигайтесь. Это даст расслабление и возможность прочувствовать свое тело. Займитесь корректным, щадящим спортом, будьте в меру активны.

- Занимайтесь сексом. Он прекрасно снимает напряжение, нормализует гормональные колебания, лечит нас психологически. Дело в том, что за два-три дня до месячных женщина становится наиболее чувствительной, еще и поэтому стоит заняться сексом. В этот момент вы можете лучше прочувствовать свое тело, получить максимум удовольствия в процессе.Также у вас обострены все нейроны, и вы можете буквально направлять партнера: показывать ему, что вам нравится, а что для вас недопустимо. Ну и опять же в момент оргазма происходят мышечные сокращения, которые разгоняют энергию внутри тела. И вам быстрее и легче будет избавиться от всего, что в вас накопилось.

- Отвлекайтесь. Найдите новое дело, начните новый проект. Это как в полнолуние: женщина в момент ПМС максимально наполнена. У нее столько сил и энергии, что она может все переработать в конструктив.

- Общайтесь с новыми людьми, но будьте в этом вопросе крайне аккуратными. В этот период вы эмоционально уязвимы, поэтому контактируйте лишь с теми, кто вас вдохновляет, дает вам ощущение значимости и уверенность в себе, обеспечивает вам состояние тепла и счастья. С тем, кто любит вас и кого любите вы.

- Расскажите близким, какой период вы сейчас проживаете. Если они вас любят, то они дадут вам поддержку и понимание. В этом случае человек, который рядом с вами, будет четко понимать, что с вами все в порядке. Просто у вас идет период очищения и трансформаций.

- Начните наряжаться, краситься, надевайте красивые платья. Проживайте свой ПМС на все 100%.

- Займитесь медитациями и духовными практиками. Они дают вам ресурс.

- Плачьте. Это совершенно нормально. Все эмоции, которые вы подавляли в течение месяца, лучше всего выпустить из себя в ПМС. Так что не сдерживайте слезы.