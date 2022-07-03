Назван эффективный способ поддерживать водный баланс в жару

Эффективный способ поддерживать водный баланс в жару в интервью радио Sputnik назвал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. Без усилий выпивать необходимое количество воды в день, по его словам, поможет яркая бутылка.
Хорошее самочувствие в жаркое время года напрямую зависит от количества выпиваемой воды, заявил Ковальков.
«Считается, что для поддержания водного баланса в организме среднестатистическому человеку в жару надо употреблять два литра воды в сутки, однако не все россияне способны столько осилить. Можно приучить себя пить больше воды с помощью метода "яркой бутылки"»,
— поделился он.
Тем, у кого не получается выпивать много воды, врач посоветовал взять бутылку, обмотать ее ярким скотчем и поставить на рабочем столе.
«Принцип действия этого способа очень простой: яркие предметы притягивают внимание. Яркая бутылка будет притягивать взгляд человека, благодаря чему он будет пить воду чаще»,
— объяснил он.
Ковальков подчеркнул, что пить нужно именно из бутылки, а не наливать из нее воду в чашку или стакан.
«Когда вы наливаете воду в стакан, то всегда немного не доливаете до нужного вам количества. Это происходит из опасения, что вода может пролиться. Когда же вы пьете воду из бутылки, то употребляете ее ровно столько, сколько хочет ваш организм»,
— сказал диетолог.