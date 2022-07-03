Объяснены причины неэффективности кремов от целлюлита

В процессе снижения веса россиянкам важно понимать, что одних только кремов для тела, которые должны помочь стать стройнее, недостаточно. Причины неэффективности средств от целлюлита в разговоре с «Газетой.Ru» назвала дерматовенеролог, главный врач клиники эстетической медицины «Артлео» Екатерина Васильева .

По ее словам, кремы, борющиеся с целлюлитом, — это лишь дополнительные средства в процессе снижения веса. «Если говорить прямо, то нет — крем не способен победить целлюлит», — сказала врач и объяснила, что он не может повлиять на подкожно-жировую клетчатку. «Но он может стать хорошим дополнением и помощью в лечении эстетических проблем при правильном питании и спорте», — подсказала дерматовенеролог.