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1 час назад

Россиянам объяснили причины неэффективности кремов от целлюлита

Lenta.ru

В процессе снижения веса россиянкам важно понимать, что одних только кремов для тела, которые должны помочь стать стройнее, недостаточно. Причины неэффективности средств от целлюлита в разговоре с «Газетой.Ru» назвала дерматовенеролог, главный врач клиники эстетической медицины «Артлео» Екатерина Васильева.

Объяснены причины неэффективности кремов от целлюлита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, кремы, борющиеся с целлюлитом, — это лишь дополнительные средства в процессе снижения веса. «Если говорить прямо, то нет — крем не способен победить целлюлит», — сказала врач и объяснила, что он не может повлиять на подкожно-жировую клетчатку. «Но он может стать хорошим дополнением и помощью в лечении эстетических проблем при правильном питании и спорте», — подсказала дерматовенеролог.

Васильева также уточнила, что уходовые средства подобного типа будут оказывать лишь временный эффект, так как обладают лимфодренажным действием и выводят лишнюю жидкость из организма. «Но эта видимость сохраняется лишь несколько часов», — заявила специалист.

Здоровье,Екатерина Васильева,
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