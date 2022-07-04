Как сделать сон в жаркие летние ночи комфортнее

Физиолог и специалист по сну Нерина Рамлахан рассказала о том, как сделать сон в жаркую летнюю ночь наиболее комфортным. Она отметила, что на сне положительно сказывается разница температуры головы (ее лучше держать в прохладе) и тела (которое должно быть в тепле).

Фото: Gismeteo Gismeteo

Специалист также рекомендовала положить на пару минут постельное бель в морозилку, чтобы его охладить. Можно убрать его в пакет, а также положить только наволочку или одежду для сна.

Одежда и белье должны быть из натуральных тканей. Прохладу в жаркие ночи можно поддерживать, распыляя на лицо, шею и подколенные ямочки холодную воду. Окна и штормы дома лучше закрывать днем, также стоит выключать электроприборы в спальне — они нагреваются и выделяют тепло.