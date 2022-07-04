Как сделать сон в жаркие летние ночи комфортнее

Физиолог и специалист по сну Нерина Рамлахан рассказала о том, как сделать сон в жаркую летнюю ночь наиболее комфортным. Она отметила, что на сне положительно сказывается разница температуры головы (ее лучше держать в прохладе) и тела (которое должно быть в тепле).
Специалист также рекомендовала положить на пару минут постельное бель в морозилку, чтобы его охладить. Можно убрать его в пакет, а также положить только наволочку или одежду для сна.
Одежда и белье должны быть из натуральных тканей. Прохладу в жаркие ночи можно поддерживать, распыляя на лицо, шею и подколенные ямочки холодную воду. Окна и штормы дома лучше закрывать днем, также стоит выключать электроприборы в спальне — они нагреваются и выделяют тепло.
Не стоит забывать о том, чтобы пить в жаркое время много воды в течение всего дня, а спорт лучше перенести с вечера на утро.Для обеспечения качественного сна, который позволит организму восстановиться, а мозгу обработать всю необходимую информацию, температуру в спальне стоит поддерживать на уровне +16…+21.