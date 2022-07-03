Дерматолог перечислила опасные для кожи последствия жары

В жаркий период в условиях повышенного ультрафиолетового излучения люди чаще подвержены некоторым кожным заболеваниям. Возможные последствия пребывания под палящим солнцем «Мосленте» перечислила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Грекова.
Специалист рассказала, что под воздействием солнца на коже могут проявляться аллергические реакции в виде фотодерматита, контактного дерматита (ожога) или солнечной крапивницы (волдыри). Кроме того, на фоне ультрафиолетового излучения может обостриться и усугубиться розацеа, проявляющаяся в виде покраснения кожи щек.
Также в жаркое время за счет повышенной потливости могут возникать бактериальные инфекции кожи, например, фолликулиты. Помимо этого, возможно развитие грибковых заболеваний кожи и ногтей, в частности отрубевидного или разноцветного лишая.
«В норме грибок из рода Malassezia находится на коже у большинства людей, но при определенных условиях, например, при повышенной потливости, начинает активнее размножаться и вызывать появление светло-коричневых пятен на коже туловища, шеи, плеч. При этом нарушается работа меланоцитов, что во время загара приводит к появлению белых пятен»,
— объяснила врач.