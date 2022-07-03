Дерматолог перечислила опасные для кожи последствия жары

«В норме грибок из рода Malassezia находится на коже у большинства людей, но при определенных условиях, например, при повышенной потливости, начинает активнее размножаться и вызывать появление светло-коричневых пятен на коже туловища, шеи, плеч. При этом нарушается работа меланоцитов, что во время загара приводит к появлению белых пятен»,