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1 час назад

Привычки, которые медленно убивают ваш мозг

WomanHit.ru

Наш мозг не отдыхает ни минуты, даже во сне продолжая сложную деятельность, с которой не сравнится ни один из органов. Тем не менее иногда мы сами способствуем тому, что наш мозг постепенно снижает свою активность и вполне вероятно развитие опасных заболеваний. Мы расскажем, какие привычки и состояния наносят главному органу непоправимый вред.

Привычки, которые медленно убивают ваш мозг
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы выполняете очень много дел сразу

Многозадачность — одно из главных качеств, которые ищут современные работодатели. При этом ученые уверены, что при обработке огромного количества информации сразу мозг постепенно уменьшается в размере и со временем вы можете получить такую проблему, как сложности в принятии даже самых простых решений. Старайтесь разгружать мозг насколько это возможно.

Вы находитесь в постоянном стрессе

Психологи упрямо твердят, что каждому из нас необходимо найти способ борьбы с ежедневным стрессом просто для того, чтобы наша нервная система рано или поздно не дала сбой. Кроме того, у людей, которые живут в хроническом стрессе есть проблемы с хранением информации. Вы можете заметить, что при сильном волнении многое просто «вылетает» из головы. Не думайте, что стресс и большое количество негатива закаляют характер — ресурсы вашего организма не бесконечны.

Вы слишком мало двигаетесь

Все знают, насколько опасно лишать себя физической активности, однако лень не позволяет нам сделать решительные шаги, чтобы изменить ситуацию. Современные исследования показали, что сидячий образ жизни может способствовать развитию деменции, а также в целом негативно сказываться на работе мозга даже в юном возрасте.

Здоровье,
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