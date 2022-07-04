Привычки, которые медленно убивают ваш мозг

Наш мозг не отдыхает ни минуты, даже во сне продолжая сложную деятельность, с которой не сравнится ни один из органов. Тем не менее иногда мы сами способствуем тому, что наш мозг постепенно снижает свою активность и вполне вероятно развитие опасных заболеваний. Мы расскажем, какие привычки и состояния наносят главному органу непоправимый вред.

Вы выполняете очень много дел сразу

Многозадачность — одно из главных качеств, которые ищут современные работодатели. При этом ученые уверены, что при обработке огромного количества информации сразу мозг постепенно уменьшается в размере и со временем вы можете получить такую проблему, как сложности в принятии даже самых простых решений. Старайтесь разгружать мозг насколько это возможно.

Вы находитесь в постоянном стрессе

Психологи упрямо твердят, что каждому из нас необходимо найти способ борьбы с ежедневным стрессом просто для того, чтобы наша нервная система рано или поздно не дала сбой. Кроме того, у людей, которые живут в хроническом стрессе есть проблемы с хранением информации. Вы можете заметить, что при сильном волнении многое просто «вылетает» из головы. Не думайте, что стресс и большое количество негатива закаляют характер — ресурсы вашего организма не бесконечны.

Вы слишком мало двигаетесь