Что будет, если выпивать по четыре литра воды ежедневно

Как правило, эксперты рекомендуют выпивать по два литра воды ежедневно. Однако Национальные академии наук, инженерии и медицины (США) считают, что суточная норма потребления этой жидкости составляет четыре литра для мужчин и три — для женщин, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на американское издание Eat This, Not That.
Несмотря на эти рекомендации, количество воды, которое необходимо именно вам, во многом зависит от того, насколько вы физически активны и есть ли у вас лишний вес, говорится в материале. Употребление жидкости в нужном объеме позволит избежать обезвоживания, уменьшит риск образования камней в почках, поможет похудеть и придаст коже свежий вид.
По данным исследования, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваемости, 43% взрослых каждый день употребляют меньше рекомендуемой нормы жидкости, а 7% признаются, что вообще не пьют воду.
Автор Eat This, Not That Кайла Гарритано провела эксперимент, в ходе которого выпивала один галлон воды (3,8 литра) за сутки в течение 30 дней. Гарритано отметила, что она активная женщина немного моложе 30 лет с ростом 160 сантиметров, и такой объем жидкости для нее превышает рекомендуемую норму. Автор следила за своим состоянием и обращала внимания на изменения в организме, происходившие на фоне ежедневного употребления галлона воды. Вот что она заметила:
Вода способствует правильной работе пищеварительного тракта.
Если употреблять эту жидкость в недостаточном количестве, может начаться запор и вздутие. Выпивая по галлону воды в сутки, автор стала реже сталкиваться с такими проблемами.
Головные боли являются одним из последствий обезвоживания. Однако такая же проблема может начаться, если употреблять слишком много жидкости. В этом случае в организме может возникнуть гипонатриемия — снижение концентрации натрия. Это происходит, если в теле удерживается большая часть воды. Кроме головной боли гипонатриемия вызывает тошноту, усталость и спутанность сознания.
Разумеется, это ожидаемо. Но слишком большой объем воды может усилить нагрузку на почки, что может привести к различным негативным эффектам.
Журналистка отметила, что она стала чаще испытывать жажду. Особенно это было заметно в первые две недели эксперимента. Жажда начиналась в том случае, если автор ничего не пила в течение часа.
Проведенные исследования показали, что вода помогает превращать накопленный жир в топливо. Таким образом, расходуется больше энергии за счет сжигания жировых отложений, и человек меньше хочет есть. Автор эксперимента дольше чувствовала себя сытой, и это помогло ей отказаться от перекусов, в ходе которых мы, как правило, мы употребляем нездоровую пищу.
"Если я продолжу выпивать по галлону воды в день, это, вероятно, поможет мне похудеть, потому что я перестала получать лишние калории", — написала журналистка.
Автор пришла к выводу, что ей не нужно постоянно употреблять по галлону жидкости в сутки. Гарритано отметила, что эта привычка может принести определенную пользу, но она не хочет постоянно думать о том, сколько ей еще осталось выпить воды до суточной нормы. Журналистка намерена увеличить потребляемый объем жидкости в том случае, если она захочет похудеть.
Галлон — мера объема в английской системе мер, равная от 3,79 до 4,55 литра (в разных странах существуют разные трактовки). Английский галлон соответствует 4,5461 литра, американский — 3,78541 литра.