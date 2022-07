Что будет, если выпивать по четыре литра воды ежедневно

Как правило, эксперты рекомендуют выпивать по два литра воды ежедневно. Однако Национальные академии наук, инженерии и медицины (США) считают, что суточная норма потребления этой жидкости составляет четыре литра для мужчин и три — для женщин, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на американское издание Eat This, Not That.