Что будет, если выпивать по четыре литра воды ежедневно

Как правило, эксперты рекомендуют выпивать по два литра воды ежедневно. Однако Национальные академии наук, инженерии и медицины (США) считают, что суточная норма потребления этой жидкости составляет четыре литра для мужчин и три — для женщин, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на американское издание Eat This, Not That.

Фото: Unplash Unplash

Несмотря на эти рекомендации, количество воды, которое необходимо именно вам, во многом зависит от того, насколько вы физически активны и есть ли у вас лишний вес, говорится в материале. Употребление жидкости в нужном объеме позволит избежать обезвоживания, уменьшит риск образования камней в почках, поможет похудеть и придаст коже свежий вид.

Видео дня

По данным исследования, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваемости, 43% взрослых каждый день употребляют меньше рекомендуемой нормы жидкости, а 7% признаются, что вообще не пьют воду.

Автор Eat This, Not That Кайла Гарритано провела эксперимент, в ходе которого выпивала один галлон воды (3,8 литра) за сутки в течение 30 дней. Гарритано отметила, что она активная женщина немного моложе 30 лет с ростом 160 сантиметров, и такой объем жидкости для нее превышает рекомендуемую норму. Автор следила за своим состоянием и обращала внимания на изменения в организме, происходившие на фоне ежедневного употребления галлона воды. Вот что она заметила:

1. Вздутие живота случается реже

Вода способствует правильной работе пищеварительного тракта.

Если употреблять эту жидкость в недостаточном количестве, может начаться запор и вздутие. Выпивая по галлону воды в сутки, автор стала реже сталкиваться с такими проблемами.

2. Стала болеть голова

Головные боли являются одним из последствий обезвоживания. Однако такая же проблема может начаться, если употреблять слишком много жидкости. В этом случае в организме может возникнуть гипонатриемия — снижение концентрации натрия. Это происходит, если в теле удерживается большая часть воды. Кроме головной боли гипонатриемия вызывает тошноту, усталость и спутанность сознания.

3. Пришлось постоянно бегать в туалет

Разумеется, это ожидаемо. Но слишком большой объем воды может усилить нагрузку на почки, что может привести к различным негативным эффектам.

4. Стало чаще хотеться пить

Журналистка отметила, что она стала чаще испытывать жажду. Особенно это было заметно в первые две недели эксперимента. Жажда начиналась в том случае, если автор ничего не пила в течение часа.

5. Ощущение сытости стало дольше сохраняться

Проведенные исследования показали, что вода помогает превращать накопленный жир в топливо. Таким образом, расходуется больше энергии за счет сжигания жировых отложений, и человек меньше хочет есть. Автор эксперимента дольше чувствовала себя сытой, и это помогло ей отказаться от перекусов, в ходе которых мы, как правило, мы употребляем нездоровую пищу.

"Если я продолжу выпивать по галлону воды в день, это, вероятно, поможет мне похудеть, потому что я перестала получать лишние калории", — написала журналистка.

Выводы

Автор пришла к выводу, что ей не нужно постоянно употреблять по галлону жидкости в сутки. Гарритано отметила, что эта привычка может принести определенную пользу, но она не хочет постоянно думать о том, сколько ей еще осталось выпить воды до суточной нормы. Журналистка намерена увеличить потребляемый объем жидкости в том случае, если она захочет похудеть.