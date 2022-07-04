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1 час назад

Врач пояснила, как разговоры за столом помогают похудеть

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина рассказала, как беседы за столом помогают правильному пищеварению.

Врач пояснила, как разговоры за столом помогают похудеть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Неспешный прием пищи с неторопливыми разговорами за столом — вот та формула, которая позволит сделать трапезу здоровой и избавить вас от переедания. Это касается и детей, и взрослых, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Такой способ употребления пищи является хорошей профилактикой лишнего веса, так как, питаясь медленно, прерываясь на разговор, человек съест гораздо меньше.

Другой важный фактор — наслаждение трапезой. Трудно получать удовольствие от еды, если она едва задерживается во рту.

Врач напомнила, что процесс пищеварения начинается во рту. Чем дольше человек пережевывает пищу, тем меньше работы достается желудку.

Здоровье,
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