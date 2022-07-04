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54 минуты назад

Несколько легких правил медитации для начинающих

Inoprosport

Ученые достоверное узнали, что медитации могут снизить уровень тревожности, оказывать благотворное воздействие на человека, страдающего депрессией, а также улучшать понимание собственного тела и повышать уровень эмпатии. Предлагаем несколько простых правил комфортной медитации для новичков.

Легкие правила медитации для начинающих
Фото: InoprosportInoprosport

Выберите спокойное время для практики, медитировать лучше всего сидя на стуле ровненько. При этом важно найти баланс между расслабленностью и тонусом: вам должно быть комфортно, но не слишком, чтобы не уснуть.

Итак, необходимо сесть на стул, закрыть глаза и сконцентрироваться на своем дыхании. Делаем вдох... Как только вы понимаете, что внимание сосредоточилось на мыслях, плавно возвращаем фокус на дыхание.

Не нужно ругать себя или думать, что у вас ничего не получается, если концентрация сбивается - задумываться о чем-то постороннем абсолютно нормально, так происходит со всеми. Главное - замечать это и возвращать внимание на дыхание. Именно этот момент и является тренировкой, а не просто избавление от мыслей.

Первое время медитировать может быть скучно и сложно, поэтому лучше начинать с малого - даже 5 минут практики могут показаться вечностью для новичка. Наш мозг привык постоянно чем-то заниматься, иногда выполнять несколько задач сразу, поэтому стоит приготовиться к тому, что просто сидеть и ничего не делать - крайне сложно. Лучше начать с непродолжительной медитации, увеличивая время практики в дальнейшем.

Самостоятельно медитировать может каждый, но не рекомендуется медитировать людям, страдающим глубоким психозом, шизофренией. Также не советуется новичкам посещать ретриты (многочасовые практики).

Здоровье,
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