Почему узкие джинсы вредят вашему здоровью

Это касается и мужчин, и женщин.
Узкие джинсы стали неотъемлемым предметом гардероба мужчин и женщин разных возрастов и профессий. Однако именно такие модные брюки могут нанести серьёзный вред здоровью. Уже появился термин «синдром тесных брюк» — так называют проблемы, которые возникают из-за этого предмета одежды. Чем же так опасны узкие джинсы?
Обтягивающие штаны с высоким поясом могут стать причиной сбоев в работе системы пищеварения. Усиленное давление на живот, особенно в положении сидя, ведёт к тому, что кислота из желудка поднимается в пищевод и провоцирует изжогу.
Из-за излишнего давления страдает кишечник, нарушается кровообращение в органах малого таза, снижаются их защитные функции. Слишком узкие джинсы могут провоцировать развитие цистита.
Тесная одежда препятствует поверхностной микроциркуляции лимфы. Узкие джинсы могут настолько связывать тазобедренные суставы, что нарушается их подвижность. Постоянное ношение такой одежды может привести к растяжению суставной капсулы. При этом также усиливается нагрузка на позвоночник, в результате развивается остеохондроз пояснично-крестцового отдела.
Узкие джинсы перетягивают не только суставы, но и нервные окончания и сосуды. Может появиться чувство жжения и онемения конечностей, со временем развивается варикоз.
О том, можно ли заниматься спортом при варикозе, рассказали в нашей статье.
Женщинам стоит отказаться от обтягивающих брюк летом. При ношении узких джинсов в жару создаётся «парниковый эффект», из-за чего усиливается размножение грибковых организмов, могут появиться опрелости.
Узкие джинсы опасны не только для женщин, но и для мужчин. Их постоянное ношение негативно влияет на состояние репродуктивной системы. Как показывает ряд исследований, если мужчина постоянно носит узкие джинсы, снижается качество биологического материала, могут начаться проблемы с потенцией.
Кроме того, из-за плотного прилегания и трения ткани увеличивается риск развития инфекций мочевыводящих путей.
О том, как одеваться летом, чтобы не было жарко, рассказали в материале.