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19 минут назад

Гинеколог Калоева предостерегла от длительного пребывания в мокром купальнике

RT на русском

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.

Врач предостерегла от длительного ношения мокрого купальника
Фото: RT на русскомRT на русском

«Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться»,

— сказала Калоева в беседе с URA.RU.

По ее словам, лучше выбирать раздельные купальники из тянущегося материала. Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше, отметила специалист.

Здоровье,
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