Врач предостерегла от длительного ношения мокрого купальника

«Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться»,

По ее словам, лучше выбирать раздельные купальники из тянущегося материала. Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше, отметила специалист.