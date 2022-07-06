Врач рассказал о безопасном темпе снижения веса

Избавиться от лишних килограммов хотят многие. Но способы для осуществления этой цели каждый выбирает свои: кто-то предпочитает худеть правильно, нормализуя питание и физические нагрузки, другие выбирают «экспресс-методы». Врач рассказал, что входит в понятие «следить за весом» и какие показатели важны для тех, кто старается держать вес под контролем.

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На вопрос ответил врач-эндокринолог «Инвитро-Привольжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов. Специалист рекомендовал в период похудения контролировать вес через день – проводить измерения утром в одно и то же время. Ежедневное измерение стирает видимую разницу – она может составить несколько грамм и быть совсем незначительной.

Важно помнить: похудение должно быть постепенным. Оптимальная потеря веса должна составлять 5-10% от исходной массы тела. Например, привесе 80 кг целевой массой тела через три месяца должны стать 72-76 кг.

После достижения результата вес важно поддержать. В этот период его достаточно контролировать 1 раз в неделю. Измерять нужно не только килограммы, но и окружность талии. Идеальные показатели у женщин – до 80 см, у мужчин – до 94 см. Людям, имеющим проблемы с давлением, нужно контролировать и его: измерять пульс и давление дважды в день. Если есть проблемы с уровнем глюкозы в крови – рекомендуется использовать глюкометр. Лечащий врач подскажет, как часто проводить измерения и какие значения уровня глюкозы будут целевыми.