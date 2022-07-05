Найдена связь между оральными контрацептивами и инсультом

Как установили британские ученые, повышенный риск наиболее высок в течение первого года лечения, а затем снижается.

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Исследование, которое в настоящее время опубликовано в журнале Stroke, основано на данных более четверти миллиона женщин из базы данных британского биобанка, сообщает MedicalXpress.

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«У женщин, которые начали принимать оральные контрацептивы, риск развития инсульта был в два раза выше, но только в течение первого года использования. Если они продолжали принимать оральные контрацептивы, риск снижался, и после более чем года использования мы больше не наблюдали какого-либо повышенного риска»,

— рассказала Тереза Йоханссон, одна из ведущих исследователей работы.

Инсульт является второй по распространённости причиной инвалидности и преждевременной смерти в мире, что эквивалентно 11% от общего числа смертей каждый год.

Так называемые экзогенные гормоны, содержащие эстроген, можно принимать в качестве оральных контрацептивов для защиты от нежелательной беременности или в качестве гормональной терапии во время менопаузы, чтобы компенсировать потерю эстрогена, которая происходит в это время. Гормональная терапия помогает уменьшить многие симптомы менопаузы, включая приливы, сухость слизистых и перепады настроения.

Было показано, что эстроген оказывает защитное действие на здоровье сосудов, но он также связан с повышенным риском образования тромбов.

В соответствующем исследовании, основанном на данных британской биомедицинской базы данных UK Biobank, исследователи сравнили частоту инсульта между женщинами, принимавшими экзогенные гормоны, и теми, кто этого не делал.

«В возрасте, в котором женщины обычно начинают принимать оральные контрацептивы, очень немногие испытывают инсульт. Поэтому разница в пожизненном риске между теми, кто принимал оральные контрацептивы, и теми, кто их не принимал, невелика, даже если существует повышенный краткосрочный риск»,

— отметила Тереза Йоханссон.

Ранее гормональная терапия была связана с повышенным риском инсульта при приёме через несколько лет после менопаузы. Также было высказано предположение, что она защищает от инсульта, если начата до или сразу после менопаузы. Однако новое исследование это не подтвержило.

«Мы наблюдали повышенный риск обеих версий инсульта — инфаркта головного мозга и кровоизлияния в мозг, в первый год гормональной терапии, и риск инфаркта головного мозга оставался высоким после первого года. В отличие от того, что показали предыдущие исследования, мы наблюдали повышенный риск инсульта среди женщин, которые начали гормональную терапию ещё до менопаузы»,

— прокомментировала Оса Йоханссон, одна из авторов исследования.