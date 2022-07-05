Гинеколог раскрыла опасность мокрого купальника

Гинеколог Гаянэ Калоева в беседе с изданием Ura.ru объяснила россиянкам, почему опасно носить мокрые купальники.
По словам медика, мокрая вещь на теле может стать причиной простудных и гинекологических заболеваний. Вот почему не стоит даже в жаркую погоду сушить на себе купальник:
"Женщина может простыть. Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться".
По мнению эксперта, лучше выбирать бикини, а не слитный купальник, поскольку раздельный комплект лучше тянется и высыхает.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвала три повода сменить гинеколога.