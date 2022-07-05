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1 час назад

Гинеколог объяснила, почему нельзя носить мокрый купальник

Мира Маркина

Гинеколог Гаянэ Калоева в беседе с изданием Ura.ru объяснила россиянкам, почему опасно носить мокрые купальники.

Гинеколог раскрыла опасность мокрого купальника
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, мокрая вещь на теле может стать причиной простудных и гинекологических заболеваний. Вот почему не стоит даже в жаркую погоду сушить на себе купальник:

"Женщина может простыть. Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться".

По мнению эксперта, лучше выбирать бикини, а не слитный купальник, поскольку раздельный комплект лучше тянется и высыхает.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвала три повода сменить гинеколога.

Здоровье,
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