Серьезные причины, почему вы переутомляетесь

Повышенная утомляемость часто представляет куда большую опасность для нашего здоровья, чем мы привыкли думать. Мы решили вместе со специалистом выяснить, что может быть причиной вашей постоянной усталости, и как с ней бороться. Однако, напоминаем, что прежде чем приступить к лечению, важно поставить правильный диагноз, а сделать это может только ваш лечащий врач.
Как правило, постоянная усталость преследует людей, которые просто не умеют отдыхать. Кому-то просто необходимо брать дополнительные проекты, даже если человек понимает, что такой груз работы может сказаться на его здоровье. Естественно, перегруз мозга и нервной системы всегда дает о себе знать, чаще всего усталость становится лишь началом, далее могут последовать и другие проблемы, вроде психических нарушений и болезней на физическом уровне, с которыми так или иначе придется справляться. Психологи советуют не строить из себя героя и всегда трезво оценивать свои возможности, если же синдром перфекциониста преследует вас всю жизнь и значительно снижает ее качество, стоит обратиться за помощью к психологу.
Повышенная утомляемость очень часто говорит о проблемах с сердечно-сосудистой системой или же нарушениями кровообращения. Если вы чувствуете, что валитесь с ног даже после уборки дома и при этом замечаете на теле синяки, хотя не ударялись, не тяните и обратитесь к врачу, чтобы пройти стандартный чекап. Вполне вероятно, что речь идет об анемии, которую необходимо выявить на ранней стадии.
Часто бывает и так, что нашему организму приходится «затормаживаться», если количество витаминов и минералов в нем начинает снижаться. Чтобы не расходовать остатки, наш мозг дает команду на замедление. Вполне вероятно, у вас есть вредные привычки либо у вас нарушен режим дня и рацион, из-за чего в организм не поступают полезные вещества в достаточно количестве. Добавьте сюда постоянные стрессы, которые истощают нервную систему и вы получите грустную картину страдающего организма, который всеми силами пытается к вам «обратиться», чтобы вы о нем позаботились.